ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
Предвижда се да бъде обновена водопроводната мрежа в Костиево, Радиново и Бенковски по трасето на общинския път, която е на повече от 60 години. Кметът на Община Марица Димитър Иванов още при старта на обекта Костиево – Радиново – Бенковски обяви, че ще направи всичко възможно да бъде подменена остарялата подземна инфраструктура в трите населени места по трасето поради множеството ВиК аварии. Подготвен бе проект и подписан договор с "ВиК“ – Пловдив. Именно затова бе забавено изпълнението на реконструкцията на общинския път и обновяването на асфалтовата настилка.
"Изграждането на водоснабдителна и канализационна мрежа на нашите населени места е от стратегическо значение както за местните жители, така и за устойчивото развитие на региона. Обединяваме усилия, за да съчетаем подобрена инфраструктура с дългосрочна ефективност и защита на околната среда. Благодаря на екипа на "Вик“ – Пловдив за съвместната дейност“, коментира Димитър Иванов. Той допълни, че е избран изпълнител на строителните дейности. Предвижда се в Бенковски да бъде изградена канализация, като ще бъде включена в Пречиствателната станция за отпадни води.
От 14 август 2025 г. се въвежда временна организация на движението. Определен е обходен маршрут от Пловдив – Голямоконарско шосе – път Индустриална зона в Радиново – Радиново – Костиево. Проектът за обновяване на ВиК мрежата е на стойност 1,178 млн. лева и е финансиран от общинския бюджет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Липсваща фактура за 300 000 лв. в Перущица, НАП започва проверка
19:14 / 12.08.2025
Куриерска фирма достави много наркотици на турчин в Първомай
15:19 / 12.08.2025
Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково
17:37 / 10.08.2025
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
16:12 / 10.08.2025
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025
Производител в Пловдивско: Загубите ще бъдат между 100-120 лева н...
08:32 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS