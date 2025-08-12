ИЗПРАТИ НОВИНА
Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:09
Поради подмяна на водопроводната мрежа временно ще бъде затворен за преминаване на леки и тежкотоварни автомобили участъкът, свързващ Пазарджишко шосе с Радиново, в урбанизираната част на Костиево. Ремонтът се налага във връзка с изпълнение на инфраструктурен проект на общинския път Костиево – Радиново – Бенковски, който стартира през октомври 2024 г. Той е с дължина 7 км и реконструкцията на пътната настилка е финансирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се да бъде обновена водопроводната мрежа в Костиево, Радиново и Бенковски по трасето на общинския път, която е на повече от 60 години. Кметът на Община Марица Димитър Иванов още при старта на обекта Костиево – Радиново – Бенковски обяви, че ще направи всичко възможно да бъде подменена остарялата подземна инфраструктура в трите населени места по трасето поради множеството ВиК аварии. Подготвен бе проект и подписан договор с "ВиК“ – Пловдив. Именно затова бе забавено изпълнението на реконструкцията на общинския път и обновяването на асфалтовата настилка.  

"Изграждането на водоснабдителна и канализационна мрежа на нашите населени места е от стратегическо значение както за местните жители, така и за устойчивото развитие на региона. Обединяваме усилия, за да съчетаем подобрена инфраструктура с дългосрочна ефективност и защита на околната среда. Благодаря на екипа на "Вик“ – Пловдив за съвместната дейност“, коментира Димитър Иванов. Той допълни, че е избран изпълнител на строителните дейности. Предвижда се в Бенковски да бъде изградена канализация, като ще бъде включена в Пречиствателната станция за отпадни води. 

От 14 август 2025 г. се въвежда временна организация на движението. Определен е обходен маршрут от Пловдив – Голямоконарско шосе – път Индустриална зона в Радиново – Радиново – Костиево. Проектът за обновяване на ВиК мрежата е на стойност 1,178 млн. лева и е финансиран от общинския бюджет.







Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
