Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт

© Поради подмяна на водопроводната мрежа временно ще бъде затворен за преминаване на леки и тежкотоварни автомобили участъкът, свързващ Пазарджишко шосе с Радиново, в урбанизираната част на Костиево. Ремонтът се налага във връзка с изпълнение на инфраструктурен проект на общинския път Костиево – Радиново – Бенковски, който стартира през октомври 2024 г. Той е с дължина 7 км и реконструкцията на пътната настилка е финансирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.



Предвижда се да бъде обновена водопроводната мрежа в Костиево, Радиново и Бенковски по трасето на общинския път, която е на повече от 60 години. Кметът на Община Марица Димитър Иванов още при старта на обекта Костиево – Радиново – Бенковски обяви, че ще направи всичко възможно да бъде подменена остарялата подземна инфраструктура в трите населени места по трасето поради множеството ВиК аварии. Подготвен бе проект и подписан договор с "ВиК“ – Пловдив. Именно затова бе забавено изпълнението на реконструкцията на общинския път и обновяването на асфалтовата настилка.



"Изграждането на водоснабдителна и канализационна мрежа на нашите населени места е от стратегическо значение както за местните жители, така и за устойчивото развитие на региона. Обединяваме усилия, за да съчетаем подобрена инфраструктура с дългосрочна ефективност и защита на околната среда. Благодаря на екипа на "Вик“ – Пловдив за съвместната дейност“, коментира Димитър Иванов. Той допълни, че е избран изпълнител на строителните дейности. Предвижда се в Бенковски да бъде изградена канализация, като ще бъде включена в Пречиствателната станция за отпадни води.



От 14 август 2025 г. се въвежда временна организация на движението. Определен е обходен маршрут от Пловдив – Голямоконарско шосе – път Индустриална зона в Радиново – Радиново – Костиево. Проектът за обновяване на ВиК мрежата е на стойност 1,178 млн. лева и е финансиран от общинския бюджет.