ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Започва вторият етап от ремонта на СЗ "Асеновец" в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)241
©
Започва II етап от ремонта на СЗ "Асеновец" в Асеновград. "Искам от името на кмета на общината д-р Христо Грудев и от свое име да благодаря на всички млади и утвърдени спортни надежди на града, на техните родители и на треньорите за търпението и сътрудничеството. Наясно сме, че тези временни промени, които ви предстоят, малко ще ви затруднят, но съм сигурен, че после ще постигате още по-високи върхове. Това е пореден спортен обект, който община Асеновград ще обнови. Вече виждаме резултатите на спортистите, които берат плодовете на своя труд, след подобряването на тренировъчния процес от I етап на ремонта“, каза пред медии зам.-кметът Петър Петров.

Финансирането е в размер на около 1 200 000 лв., осигурено от държавата – след одобрен проект на община Асеновград – по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ремонтът започва следващата седмица, а срокът за изпълнение е в рамките на 9 месеца. Проектът включва термоизолация на външни стени и под, изграждане на окачен таван и на нов стоманено-бетонен под със съответното покритие. Ще бъде сменена и останалата част от дограмата, която не беше подменена. Ще се извърши ремонт на санитарните и "мокрите“ помещения.

С оглед по-лесен достъп на хора с увреждания, ще бъде създаден и нов вход откъм северната страна на сградата с подходяща рампа. Ще бъдат ремонтирани и осветителните тела. Важен елемент от този проект е изграждането на фотоволтаична система, разположена от южната страна на спортната зала. Целта е сградата да бъде автономна и да получава съответното електричество, необходимо за покриване на нуждите й през всички сезони.

Освен това, ще бъде изградена и нова климатична система вътре. Отделно, общината кандидатства пред Министерството на младежта и спорта (ММС) и беше одобрена за финансиране на допълнителен проект – за изграждане на нова модерна настилка, специализирана за игрището по баскетбол - от висок клас, отговаряща на всички съвременни европейски изисквания. Ще бъдат монтирани и два професионални мобилни баскетболни коша, както и 2 стойки с волейболна мрежа за игрището по волейбол.

"Надяваме се, след този ремонт, залата не само да добие по-красив вид, но и да се превърне в място за спортни успехи, да стане по-функционална, енергийно ефективна и да се подобрят най-вече условията за спорт и състезания. Защото за нас е ясно, че спортът е не само емоция. Спортът е здраве, дисциплина и възпитание – едни много важни навици в развитието на всеки млад човек. Затова община Асеновград ще продължава да подкрепя развитието на спорта в града и населените места от района“, допълни Петров.

Той припомни, че през 2022 г. беше извършен I етап от обновяването на СЗ "Асеновец“. Тогава беше ремонтиран покривът, беше направена хидро- и термоизолация, отводняване, огнезащитна система и беше подменена част от дограмата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
08:51 / 11.10.2025
Баба Атанаска от пловдивското село Граф Игнатиево стана на цели 1...
20:52 / 10.10.2025
Частични избори за общински съветници в Община Пазарджик
20:56 / 09.10.2025
В Карлово откриха интересна изложба
19:16 / 09.10.2025
Новата детска градина в Асеновград вече работи
22:24 / 07.10.2025
Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
16:23 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско за близо 3 милиона
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско за близо 3 милиона
16:45 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Електронно таксуване в градския транспорт
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: