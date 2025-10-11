ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва вторият етап от ремонта на СЗ "Асеновец" в Асеновград
Финансирането е в размер на около 1 200 000 лв., осигурено от държавата – след одобрен проект на община Асеновград – по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ремонтът започва следващата седмица, а срокът за изпълнение е в рамките на 9 месеца. Проектът включва термоизолация на външни стени и под, изграждане на окачен таван и на нов стоманено-бетонен под със съответното покритие. Ще бъде сменена и останалата част от дограмата, която не беше подменена. Ще се извърши ремонт на санитарните и "мокрите“ помещения.
С оглед по-лесен достъп на хора с увреждания, ще бъде създаден и нов вход откъм северната страна на сградата с подходяща рампа. Ще бъдат ремонтирани и осветителните тела. Важен елемент от този проект е изграждането на фотоволтаична система, разположена от южната страна на спортната зала. Целта е сградата да бъде автономна и да получава съответното електричество, необходимо за покриване на нуждите й през всички сезони.
Освен това, ще бъде изградена и нова климатична система вътре. Отделно, общината кандидатства пред Министерството на младежта и спорта (ММС) и беше одобрена за финансиране на допълнителен проект – за изграждане на нова модерна настилка, специализирана за игрището по баскетбол - от висок клас, отговаряща на всички съвременни европейски изисквания. Ще бъдат монтирани и два професионални мобилни баскетболни коша, както и 2 стойки с волейболна мрежа за игрището по волейбол.
"Надяваме се, след този ремонт, залата не само да добие по-красив вид, но и да се превърне в място за спортни успехи, да стане по-функционална, енергийно ефективна и да се подобрят най-вече условията за спорт и състезания. Защото за нас е ясно, че спортът е не само емоция. Спортът е здраве, дисциплина и възпитание – едни много важни навици в развитието на всеки млад човек. Затова община Асеновград ще продължава да подкрепя развитието на спорта в града и населените места от района“, допълни Петров.
Той припомни, че през 2022 г. беше извършен I етап от обновяването на СЗ "Асеновец“. Тогава беше ремонтиран покривът, беше направена хидро- и термоизолация, отводняване, огнезащитна система и беше подменена част от дограмата.
