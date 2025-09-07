ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|За трети път ЧСИ продава палат в пловдивския Бевърли Хилс, цената падна с 600 хил. лв.
При първата продажба цената, която беше обявена, бе 1 524 000 лева. Явно няма желаещи за закупуването на баровската къща, която е на два етажа и все още е в процес на строителство, с РЗП 290 кв.м.. В съседство има и допълнително изградени гараж, навес с барбекю с по над 60 кв. метра, както и басейн. Настоящата трета продажба е обявена от 9 септември до 9 октомври.
Собственици са Х.Т. и А.Т., които са длъжници по изпълнително дело 20258210400008. Върху имота има наложени тежести и възбрани заради неплатени няколко договорни ипотеки от 2022 и 2025 г..
Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена, а всеки желаещ може да огледа луксозния имот след предварителна заявка.
Повече за имота може да видите на сайта на Камарата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
За 97 000 лева продават къща с басейн в Пловдивско, заради задълж...
08:21 / 07.09.2025
Голям пожар край Сопот
17:34 / 06.09.2025
Община в Пловдивска област първа в България въвежда български еле...
11:48 / 06.09.2025
Как се меси хлябът на Съединението: Специална рецепта
11:36 / 06.09.2025
Обирът в казино до Пловдив: Заплашена е жена, маскираният е имал ...
12:43 / 05.09.2025
Маскиран заплаши с нож крупие и отне 500 лева
11:43 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS