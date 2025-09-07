© виж галерията Отново в продажба е къща за милиони в пловдивския Бевърли Хилс - село Марково. Сумата, която този път частния съдебен изпълнител Петко Илиев търси е 920 000 лева. При предишната продажба за имота се искаха 1 370 000 лева, припомня Plovdiv24.bg информацията от публичния регистър на Камарата на частните съдебни изпълнители. Площта на имота е над 2400 кв. м. в местност “Захаридево".



При първата продажба цената, която беше обявена, бе 1 524 000 лева. Явно няма желаещи за закупуването на баровската къща, която е на два етажа и все още е в процес на строителство, с РЗП 290 кв.м.. В съседство има и допълнително изградени гараж, навес с барбекю с по над 60 кв. метра, както и басейн. Настоящата трета продажба е обявена от 9 септември до 9 октомври.



Собственици са Х.Т. и А.Т., които са длъжници по изпълнително дело 20258210400008. Върху имота има наложени тежести и възбрани заради неплатени няколко договорни ипотеки от 2022 и 2025 г..



Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена, а всеки желаещ може да огледа луксозния имот след предварителна заявка.



Повече за имота може да видите на сайта на Камарата.