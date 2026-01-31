ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|За още по-ниска цена продават фабрика в пловдивско село
Бившата фабриката е с разположен цех за производство на плодови и зеленчукови консерви. В нея се намират четири съблекални, две помещения "душ“, предверие за съблекалня и за стая за почивка, предверие тоалетна, тоалетна, стая за почивка, хладилна камера, склад суровини, коридор, умивалня бидони, работно помещение, помещение за обработка на вода, подготовка амбалаж, склад опаковки, склад готова продукция, експедиция със санитарен възел, пласмент, канцелария.
Освен склад за амбалаж има построени и още три едноетажни сгради с различна площ и предназначение.
В единия имот има построена селскостопанска сграда на един етаж.
Имотите могат да бъдат огледани на място, а задатъкът е 10% от началната цена на недвижимия имот. Желаещите да участват в търга могат да подават оферти в рамките на един месец - от 25 януари до 25 февруари, а обявяването на новия собственик е на 26 февруари.
Заради няколко неизплатени договорни ипотеки към Търговска банка има наложени възбрани и тежести, с което бъдещите купувачи трябва да са наясно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Започват да правят новия водопровод в Асеновград
11:33 / 28.01.2026
Готов е най-новият мост в Пловдивско
10:46 / 28.01.2026
Временна организация на движение във връзка с ремонтни дейности
08:32 / 28.01.2026
Община Карлово засилва контрола върху паркирането по тротоарите в...
09:45 / 27.01.2026
Този път до Пловдив няма да бъде затварян
07:00 / 26.01.2026
Частен съдебен изпълнител продава двуетажна къща в Пловдивско зар...
19:36 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS