© виж галерията Поредна продажба на фабрика за консерви е пуснал частен съдебен изпълнител Тодор Луков, видя Plovdiv24.bg в сайта на камарата. Става въпрос за производствената база в пловдивското село Калековец. Сумата, която се търси е в размер на 668 404 евро ило 1 307 286 лева заедно с оборудването. За сревнение при предишната продажба сумата беше 1 450 000 лева. Площта на терените е 3700 кв. м. Те са собственост на фирма “Мутафчиев" 57 - длъжник по изпълнително дело.



Бившата фабриката е с разположен цех за производство на плодови и зеленчукови консерви. В нея се намират четири съблекални, две помещения "душ“, предверие за съблекалня и за стая за почивка, предверие тоалетна, тоалетна, стая за почивка, хладилна камера, склад суровини, коридор, умивалня бидони, работно помещение, помещение за обработка на вода, подготовка амбалаж, склад опаковки, склад готова продукция, експедиция със санитарен възел, пласмент, канцелария.



Освен склад за амбалаж има построени и още три едноетажни сгради с различна площ и предназначение.



В единия имот има построена селскостопанска сграда на един етаж.



Имотите могат да бъдат огледани на място, а задатъкът е 10% от началната цена на недвижимия имот. Желаещите да участват в търга могат да подават оферти в рамките на един месец - от 25 януари до 25 февруари, а обявяването на новия собственик е на 26 февруари.



Заради няколко неизплатени договорни ипотеки към Търговска банка има наложени възбрани и тежести, с което бъдещите купувачи трябва да са наясно.