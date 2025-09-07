© виж галерията На безценица разпродават сносна къща с басейн в Пловдивско. Това става ясно от обявата на частен съдебен изпълнител Мариана Кирова, според която се продава къща в село Васил Левски, община Карлово за сумата от 97 000 лева, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата.



Според публичната информация имотът е собственост на частно лице, а вземането е в полза на втори човек, съгласно решение по изпълнително дело.



Публичната продан е обявена от 30 август до 30 септември. Според документите парцелът е дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 892 кв. м. На него има двуетажно жилище със застроена площ от 42 кв. м., масивна жилищна сграда с площ от 48 кв. м. и други подобрения като басейн, гараж.



Имотът може да се огледа предварително след заявка. Върху него има наложени тежести и възбрани по изпълнителното дело за сумата от 646 000 лева в полза на взискател, срещу когото са водени съдебни дела по обвинение за участие в организирана престъпна група (ОПГ), създадена с цел пране на пари, придобити от лихварство, ръководена от адвокат – бивш ръководител на следствения арест в Стара Загора.



Задатъкът за участие в търга е 10 % от първоначално посочената сума. Предложения за цена не трябва да са повече от 30 % от исканата сума, но задължително се предоставят в затворен плик.