|За 97 000 лева продават къща с басейн в Пловдивско, заради задължения към съден за лихварство
Според публичната информация имотът е собственост на частно лице, а вземането е в полза на втори човек, съгласно решение по изпълнително дело.
Публичната продан е обявена от 30 август до 30 септември. Според документите парцелът е дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 892 кв. м. На него има двуетажно жилище със застроена площ от 42 кв. м., масивна жилищна сграда с площ от 48 кв. м. и други подобрения като басейн, гараж.
Имотът може да се огледа предварително след заявка. Върху него има наложени тежести и възбрани по изпълнителното дело за сумата от 646 000 лева в полза на взискател, срещу когото са водени съдебни дела по обвинение за участие в организирана престъпна група (ОПГ), създадена с цел пране на пари, придобити от лихварство, ръководена от адвокат – бивш ръководител на следствения арест в Стара Загора.
Задатъкът за участие в търга е 10 % от първоначално посочената сума. Предложения за цена не трябва да са повече от 30 % от исканата сума, но задължително се предоставят в затворен плик.
