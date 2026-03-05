ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстаняват асфалта по улиците в Асеновград
©
Предстои да бъде изпълнено изкърпване с топла смес на асфалтови деформации в различни части на града. За целта вече е направена подготовка на зоните, в които ще се работи. Работата ще се извърши поетапно, като започва от този петък (06.03.26 г.) и ще продължи до изпълнението на всички възложени участъци.
Асфалтирани вече са деформациите в настилката на околовръстния път на Асеновград. Там работата е приключила. Възстановяване на асфалта предстои да бъде изпълнено и по ул. "Марица“, ул. "Съединение“, "Железния мост“, ул. "Асенова крепост“, ул. "Скалата“, пл. "Житен пазар“, ул. "Ген. Дандевил“, ул. "Княгиня Евдокия“, ул. "Кап. Андреев“, ул. "Оборище“, ул. "Хан Аспарух“, ул. "Христо Ботев“.
Областно пътно управление (ОПУ) – Пловдив, което е подразделение на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), има ангажимент да възстанови нарушената пътна настилка по републиканските пътища, разположение на територията на община Асеновград. А именно: ул. "Васил Левски“, ул. "Цар Иван Асен II“ и бул. "България“. От държавното ведомство увериха, че ще започнат изпълнение на асфалтирането в началото на следващата седмица.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Производител от Пловдивско: Ще имам череши още на 1 май, няма спа...
10:15 / 05.03.2026
Жителка на Белащица: Кмете, ела с твоята лична кола тук
17:23 / 04.03.2026
Гори новострояща се къща в Асеновград
16:34 / 04.03.2026
Баща уби двумесечното си бебе край Пловдив
13:21 / 04.03.2026
До Пловдив откриха паметник на Левски, дарителят е чужд бизнесмен...
22:35 / 03.03.2026
Над 1600 заявления за безплатна подмяна на отоплителните уреди са...
17:07 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.