Община Асеновград стартира извършването на текущи ремонти по улиците на града. Това информират от общинската администрация.Предстои да бъде изпълнено изкърпване с топла смес на асфалтови деформации в различни части на града. За целта вече е направена подготовка на зоните, в които ще се работи. Работата ще се извърши поетапно, като започва от този петък (06.03.26 г.) и ще продължи до изпълнението на всички възложени участъци.Асфалтирани вече са деформациите в настилката на околовръстния път на Асеновград. Там работата е приключила. Възстановяване на асфалта предстои да бъде изпълнено и по ул. "Марица“, ул. "Съединение“, "Железния мост“, ул. "Асенова крепост“, ул. "Скалата“, пл. "Житен пазар“, ул. "Ген. Дандевил“, ул. "Княгиня Евдокия“, ул. "Кап. Андреев“, ул. "Оборище“, ул. "Хан Аспарух“, ул. "Христо Ботев“.Областно пътно управление (ОПУ) – Пловдив, което е подразделение на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), има ангажимент да възстанови нарушената пътна настилка по републиканските пътища, разположение на територията на община Асеновград. А именно: ул. "Васил Левски“, ул. "Цар Иван Асен II“ и бул. "България“. От държавното ведомство увериха, че ще започнат изпълнение на асфалтирането в началото на следващата седмица.