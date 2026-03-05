Сподели close
Община Асеновград стартира извършването на текущи ремонти по улиците на града. Това информират от общинската администрация. 

Предстои да бъде изпълнено изкърпване с топла смес на асфалтови деформации в различни части на града. За целта вече е направена подготовка на зоните, в които ще се работи. Работата ще се извърши поетапно, като започва от този петък (06.03.26 г.) и ще продължи до изпълнението на всички възложени участъци.

Асфалтирани вече са деформациите в настилката на околовръстния път на Асеновград. Там работата е приключила. Възстановяване на асфалта предстои да бъде изпълнено и по ул. "Марица“, ул. "Съединение“, "Железния мост“, ул. "Асенова крепост“, ул. "Скалата“, пл. "Житен пазар“, ул. "Ген. Дандевил“, ул. "Княгиня Евдокия“, ул. "Кап. Андреев“, ул. "Оборище“, ул. "Хан Аспарух“, ул. "Христо Ботев“.

Областно пътно управление (ОПУ) – Пловдив, което е подразделение на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), има ангажимент да възстанови нарушената пътна настилка по републиканските пътища, разположение на територията на община Асеновград. А именно: ул. "Васил Левски“, ул. "Цар Иван Асен II“ и бул. "България“. От държавното ведомство увериха, че ще започнат изпълнение на асфалтирането в началото на следващата седмица.