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Възстановено е движението по пътя Хасково – Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:59 / 05.11.2022Коментари (0)319
© Plovdiv24.bg
Възстановено е движението по път I-8 Хасково – Пловдив в района на Горски извор, съобщиха от АПИ. Временно бе ограничено движението поради задимяване на пътното платно.

Шофьорите се движеха с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут път III-506 Горски извор – Добрич - път I-5 Димитровград – Хасково - път I-8 Пловдив - Свиленград.







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