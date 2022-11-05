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|Възстановено е движението по пътя Хасково – Пловдив
Шофьорите се движеха с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут път III-506 Горски извор – Добрич - път I-5 Димитровград – Хасково - път I-8 Пловдив - Свиленград.
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