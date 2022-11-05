Възстановено е движението по пътя Хасково – Пловдив

© Plovdiv24.bg Възстановено е движението по път I-8 Хасково – Пловдив в района на Горски извор, съобщиха от АПИ. Временно бе ограничено движението поради задимяване на пътното платно.



Шофьорите се движеха с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут път III-506 Горски извор – Добрич - път I-5 Димитровград – Хасково - път I-8 Пловдив - Свиленград.



