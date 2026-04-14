Възрастен мъж е загинал при пожар в дома му в село Чешнегирово. Сигналът за инцидента е получен около 14.20 ч. в събота, чрез телефон 112, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

Пристигналите на адреса огнеборци потушили пламъците, обхванали стая на първи етаж на къщата, а при огледа било открито безжизненото тяло на 78-годишния обитател. Местопроизшествието е запазено.

Причините и обстоятелствата около пожара се разследват в досъдебно производство. Работата продължават служители от РУ- Асеновград.