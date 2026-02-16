ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възможност за "зоодоброволците" в Асеновград
За целта е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия:
1. да се уведоми писмено общинската администрация, като най-лесният и бърз вариант е да се подаде информацията на електронния портал за сигнали или по e-mail, има възможност за подаване на заявление и на място в Информационния център в сградата на общината;
2. да се изчака потвърждение – писмено или по телефон, от страна на общинските служители;
3. да се запише дата за кастрация във ветеринарния център, като на място в клиниката се попълва информационен талон №1, съгл. Наредба №4/01.02.21 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
4. след извършване на необходимите манипулации, доброволецът е задължен да върне кучето на мястото, откъдето го е взел, като кучето ще бъде маркирано с ушна марка, чип, ваксинирано, обезпаразитено и ще му бъде издаден ветеринарномедицински паспорт.
Телефоните за връзка с отдел "Екология“ към община Асеновград са: 0331 20 238 и 033 20 304.
