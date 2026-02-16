ИЗПРАТИ НОВИНА
Възможност за "зоодоброволците" в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)179
©
Община Асеновград предоставя възможност за жителите, които искат да бъдат зоодоброволци и да помагат за намаляване популацията на безстопанствените кучета. До края на календарната 2026 г. всеки, който желае доброволно, може да заведе бездомно куче във Ветеринарен център "Еми – Вет“ за кастрация, обезпаразитяване и идентификация. Клиниката е разположена на ул. "Хан Аспарух“ №13 в Асеновград.

За целта е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия:

1. да се уведоми писмено общинската администрация, като най-лесният и бърз вариант е да се подаде информацията на електронния портал за сигнали или по e-mail, има възможност за подаване на заявление и на място в Информационния център в сградата на общината;

2. да се изчака потвърждение – писмено или по телефон, от страна на общинските служители;

3. да се запише дата за кастрация във ветеринарния център, като на място в клиниката се попълва информационен талон №1, съгл. Наредба №4/01.02.21 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

4. след извършване на необходимите манипулации, доброволецът е задължен да върне кучето на мястото, откъдето го е взел, като кучето ще бъде маркирано с ушна марка, чип, ваксинирано, обезпаразитено и ще му бъде издаден ветеринарномедицински паспорт.

Телефоните за връзка с отдел "Екология" към община Асеновград са: 0331 20 238 и 033 20 304.







Все още няма коментари към статията.

