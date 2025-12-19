ЗАРЕЖДАНЕ...
|Временни промени в начините на плащания към община Асеновград
Временната реорганизация се налага във връзка със счетоводното приключване на бюджетната 2025 г. На 29.12.25 г. (понеделник), както и на 30.12.25 г., вторник (до 11:00 ч.) в Информационния център на общинската администрация ще се приемат плащания САМО с карта чрез ПОС устройства на касите, както и online.
Поради необходимост от настройване на информационните системи, във връзка с въвеждането на еврото, плащането на местни данъци и такса "Битови отпадъци“ ще се извършват в община Асеновград от 07.01.26 г. (сряда) – и в брой на каса, и чрез ПОС терминал, и оnline, с обичайното работно време – от 08:00 ч. до 17:00 ч., без прекъсване.
