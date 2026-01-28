ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Временна организация на движение във връзка с ремонтни дейности
1. Информация за леки и товарни автомобили
Пътят ще бъде затворен в часовия диапазон от 09:30 до 15:30 ч., както следва:
28.01 (сряда) и 29.01 (четвъртък): Затваря се отсечката от кръговото кръстовище (разклона за Белащица) до Винзавод – Брестник.
Всички МПС от Куклен към Пловдив и обратно трябва да използват Асеновградско шосе.
30.01 (петък) и 31.01 (събота): Затваря се отсечката между гр. Куклен и с. Брестник.
Всички МПС, движещи се по направленията Куклен – Пловдив и Куклен – Брестник (и обратно), трябва да използват Асеновградско шосе.
2. Промени в обществения транспорт
Автобусите ще се движат по обходен маршрут през Асеновградско шосе САМО в посочените интервали. Фирмата- превозвач е информирана за промяната по време на временната организация при спазване на часовете в маршрутните разписания.
Поради използването на обходни маршрути са възможни забавяния в разписанието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Община Карлово засилва контрола върху паркирането по тротоарите в...
09:45 / 27.01.2026
Този път до Пловдив няма да бъде затварян
07:00 / 26.01.2026
Частен съдебен изпълнител продава двуетажна къща в Пловдивско зар...
19:36 / 25.01.2026
Този път до Пловдив няма да бъде затварян
21:37 / 23.01.2026
Удължиха бедственото положение в Асеновград
11:56 / 23.01.2026
Автобус блъсна и изкърти спирка в Скутаре
10:13 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS