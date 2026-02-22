ЗАРЕЖДАНЕ...
|В пазарджишко село се провеждат извънредните избори за кмет
Припомняме, че по време на изборите полицаите ще бъдат разположени вън от секциите, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени лица, носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията. Има допълнителни екипи на РУ-Пазарджик и ОДМВР-Пазарджик за реагиране и проверка на сигнали, които са съотносими към дейността на полицията.
Дежурно гише в сектор «Български документи за самоличност» в ОДМВР-Пазарджик ще работи днес от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Припомняме, че удостоверението за гласуване се издава единствено и само да послужи на гражданите да упражнят своето право да гласуват.
