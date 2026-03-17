В най-големия необластен град в България вече пътуват с електрически автобуси
Общо седем електробуса са закупени по проекта, като първите два вече са в движение и обслужват линия №4. Началният курс по линията стартира в 04:50 ч., а последният е в 21:10 ч., което осигурява добро покритие през деня.
Заместник-кметът инж. Стоян Димитров също изпробва новия транспорт, като изрази удовлетворение от реализирането на проекта. По думите му, общинското ръководство е извървяло дълъг и нелек път, за да въведе модерната услуга в града.
"Щастлив съм, че първите два електробуса вече са в движение“, заяви той.
С цел поддържане на реда, чистотата и безопасността в превозните средства са монтирани видеокамери, като при нарушения ще се търси отговорност.
Асеновград, който е най-големият необластен град в България, разполага с общо пет автобусни линии, като въвеждането на електробуси е важна стъпка към модернизацията на градския транспорт.
