ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|В Смолян избраха председател на Районната избирателна комисия
Адвокат Венета Русева поема поста по предложение на областния лидер на ГЕРБ и кмет на Смолян Николай Мелемов.
"Възраждане" оттеглиха предложението си председателското място да заеме Добрин Тодоров и го номинираха за заместник-председател. От "Алианс за права и свободи" оттеглиха кандидатурата на Фахри Чаушев за секретар и го предложиха за заместник-председател. А "Величие" издигнаха за заместник-председател предложения за секретар инж. Атанас Йовков.
За заместник-председателски позиции бяха направени пет предложения, а за секретар – две, като единствено за председателския пост не възникнаха спорове, съобщава БНР.
Съставът на РИК – Смолян се състои от 13 членове – председател, секретар и до четирима заместник-председатели, уточни водещия консултациите заместник-областен управител Красимир Даскалов.
Разпределението по парламентарно представени формации е следното:
ГЕРБ-СДС – трима членове, по двама от ПП-ДБ и от "Възраждане" – двама, и по един представител от "ДПС–Ново начало", БСП, ИТН, АПС, "Меч" и "Величие".
Окончателният състав на РИК – Смолян предстои да бъде определен от Централна избирателна комисия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Опасно тесен 80-годишен мост в Пловдивско застрашава шофьори
10:06 / 20.02.2026
Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счуп...
21:42 / 19.02.2026
Кървава жестокост в Пловдивско, смърт на мъж вдигна полицията на ...
17:05 / 19.02.2026
Кметът на община "Марица" говори за 10-20 милиона, без да знае, ч...
09:12 / 19.02.2026
След 3 взривени газови бутилки: Пловдивски пожарникари се натъкна...
09:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS