В Смолян избраха председател на Районната избирателна комисия

© БТА С постигнато съгласие за председател на Районната избирателна комисия в Смолян приключиха днес консултациите при областния управител.



Адвокат Венета Русева поема поста по предложение на областния лидер на ГЕРБ и кмет на Смолян Николай Мелемов.



"Възраждане" оттеглиха предложението си председателското място да заеме Добрин Тодоров и го номинираха за заместник-председател. От "Алианс за права и свободи" оттеглиха кандидатурата на Фахри Чаушев за секретар и го предложиха за заместник-председател. А "Величие" издигнаха за заместник-председател предложения за секретар инж. Атанас Йовков.



За заместник-председателски позиции бяха направени пет предложения, а за секретар – две, като единствено за председателския пост не възникнаха спорове, съобщава БНР.



Съставът на РИК – Смолян се състои от 13 членове – председател, секретар и до четирима заместник-председатели, уточни водещия консултациите заместник-областен управител Красимир Даскалов.



Разпределението по парламентарно представени формации е следното:



ГЕРБ-СДС – трима членове, по двама от ПП-ДБ и от "Възраждане" – двама, и по един представител от "ДПС–Ново начало", БСП, ИТН, АПС, "Меч" и "Величие".



Окончателният състав на РИК – Смолян предстои да бъде определен от Централна избирателна комисия.