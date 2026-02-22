ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
В Смолян избраха председател на Районната избирателна комисия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36Коментари (0)231
© БТА
С постигнато съгласие за председател на Районната избирателна комисия в Смолян приключиха днес консултациите при областния управител.

Адвокат Венета Русева поема поста по предложение на областния лидер на ГЕРБ и кмет на Смолян Николай Мелемов

"Възраждане" оттеглиха предложението си председателското място да заеме Добрин Тодоров и го номинираха за заместник-председател.  От "Алианс за права и свободи" оттеглиха кандидатурата на Фахри Чаушев за секретар и го предложиха за заместник-председател. А "Величие" издигнаха за заместник-председател предложения за секретар инж. Атанас Йовков. 

За заместник-председателски позиции бяха направени пет предложения, а за секретар – две, като единствено за председателския пост не възникнаха спорове, съобщава БНР.

Съставът на РИК – Смолян се състои от 13 членове – председател, секретар и до четирима заместник-председатели, уточни водещия консултациите заместник-областен управител Красимир Даскалов.

Разпределението по парламентарно представени формации е следното:

ГЕРБ-СДС – трима членове, по двама от ПП-ДБ  и от "Възраждане" – двама, и по един представител от "ДПС–Ново начало", БСП, ИТН, АПС, "Меч" и "Величие".

Окончателният състав на РИК – Смолян предстои да бъде определен от Централна избирателна комисия.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Опасно тесен 80-годишен мост в Пловдивско застрашава шофьори
10:06 / 20.02.2026
Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счуп...
21:42 / 19.02.2026
Кървава жестокост в Пловдивско, смърт на мъж вдигна полицията на ...
17:05 / 19.02.2026
Кметът на община "Марица" говори за 10-20 милиона, без да знае, ч...
09:12 / 19.02.2026
След 3 взривени газови бутилки: Пловдивски пожарникари се натъкна...
09:52 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
16-годишно момче почина на състезание в Бургас
Парламентарни избори 2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: