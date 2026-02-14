В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два

© Поредна продажба на интересна семейна къща в пловдивското село Йоаким Груево е в ход. Става въпрос за сграда, която по документи е на един етаж, но в действителност се оказва на два.



От 18 февруари до 18 март частен съдебен изпълнител Минка Цойкова е обявила продажбата в сайта на Камарата, видя Plovdiv24.bg.



Малко над 112 000 € е търсената сума, за разлика от предишните търгове, в които цената беше по-висока.



Площта на имота е 541 кв.м. Едноетажната масивна къща е със застроена площ от 85 кв.м. според документите. На място обаче става ясно, че къщата е на два етажа и е с площ 168 кв.м., като няма необходимите строителни книжа. Промените, които не са отразени в кадастралната карта, ще трябва да бъдат направени от новия купувач, ако има такъв.



Публичната продан е в полза на взискател по изпълнително дело - “Лайт финанси" ООД. Имотът е собственост на П.П., като върху него има наложени тежести и възбрани. Задатъкът е 10% от обявената цена.



За купувач се обявява този, който е обявил най-висока предложена цена. Ако са повече от един наддавач, ЧСИ тегли жребий. Предложената цена не може да е под първоначално обявената, както и да надхвърля 30 % от нея. Предложенията се дават в затворени пликове.