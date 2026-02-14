ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
От 18 февруари до 18 март частен съдебен изпълнител Минка Цойкова е обявила продажбата в сайта на Камарата, видя Plovdiv24.bg.
Малко над 112 000 € е търсената сума, за разлика от предишните търгове, в които цената беше по-висока.
Площта на имота е 541 кв.м. Едноетажната масивна къща е със застроена площ от 85 кв.м. според документите. На място обаче става ясно, че къщата е на два етажа и е с площ 168 кв.м., като няма необходимите строителни книжа. Промените, които не са отразени в кадастралната карта, ще трябва да бъдат направени от новия купувач, ако има такъв.
Публичната продан е в полза на взискател по изпълнително дело - “Лайт финанси" ООД. Имотът е собственост на П.П., като върху него има наложени тежести и възбрани. Задатъкът е 10% от обявената цена.
За купувач се обявява този, който е обявил най-висока предложена цена. Ако са повече от един наддавач, ЧСИ тегли жребий. Предложената цена не може да е под първоначално обявената, както и да надхвърля 30 % от нея. Предложенията се дават в затворени пликове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Царацово отбеляза 125 години от смъртта на дядо Иван Арабаджията
23:30 / 13.02.2026
Семейство от Асеновград отпразнува 50 години брак
22:30 / 13.02.2026
Нов модерен стадион ще бъде изграден в Първенец
21:20 / 13.02.2026
Засякоха фалшиви банкноти от 50 евро в Пловдивска област
17:51 / 13.02.2026
Двама работници пострадаха от волтова дъга в Пловдивско
13:59 / 13.02.2026
Читалище в пловдивско село получи фрапантна сметка за такса смет
12:47 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS