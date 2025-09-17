В Асеновград започва монтажът на пелетни системи по програмата за отопление

© В седмицата от 22.09. до 26.09.25 г. ще бъдат изпълнени първите монтажи на екологични отоплителни уреди по проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград". През посочения период общо 24 домакинства ще получат своите нови източници на отопление – уреди на пелети.



Всеки един от крайните получатели, които имат сключен договор, ще бъде уведомен предварително за времето на монтирането на отоплителния уред. За целта беше изготвен и график за демонтаж на старите и монтаж на новите уреди, като изпълнителите ще се съобразят с домакинствата, така че да не се налага хората да остават без отопление.



Mонтажът на климатици и термопомпи ще започне през пролетта на 2026 г. По проекта се предоставя възможност на жителите на община Асеновград да кандидатстват за изграждане и на фотоволтаична система до 4kW - за собствено потребление. Условие за допустимост е домакинството да живее в еднофамилна жилищна сграда и да получава помощи за отопление. До момента сключените договори за подмяна на отоплителни уреди са 183 бр. – за климатици и 52 бр. – за пелетни системи, като продължава процесът по приемане на заявления.



Подробна информация относно подаването на документи може да бъде получена на адрес: гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов“ №4 - сградата на НЧ “Родолюбие“, ет.II, стая 5 или на e-mail: asenovgrad@greenair.bg , както и на тел.: 0878 44 73 29 - всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.