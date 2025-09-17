ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Асеновград започва монтажът на пелетни системи по програмата за отопление
Всеки един от крайните получатели, които имат сключен договор, ще бъде уведомен предварително за времето на монтирането на отоплителния уред. За целта беше изготвен и график за демонтаж на старите и монтаж на новите уреди, като изпълнителите ще се съобразят с домакинствата, така че да не се налага хората да остават без отопление.
Mонтажът на климатици и термопомпи ще започне през пролетта на 2026 г. По проекта се предоставя възможност на жителите на община Асеновград да кандидатстват за изграждане и на фотоволтаична система до 4kW - за собствено потребление. Условие за допустимост е домакинството да живее в еднофамилна жилищна сграда и да получава помощи за отопление. До момента сключените договори за подмяна на отоплителни уреди са 183 бр. – за климатици и 52 бр. – за пелетни системи, като продължава процесът по приемане на заявления.
Подробна информация относно подаването на документи може да бъде получена на адрес: гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов“ №4 - сградата на НЧ “Родолюбие“, ет.II, стая 5 или на e-mail: asenovgrad@greenair.bg , както и на тел.: 0878 44 73 29 - всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.
