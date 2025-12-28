© Meteo Bulgaria Ураганният вятър със скорост на поривите до 100 км/ч причини значителни материални щети в Пловдивска област, включително и в Асеновград. В региона е обявен оранжев код за опасно време, като пожарните екипи са получили десетки сигнали за паднали дървета, клони и повредени конструкции.



Силният вятър е откъснал големо парче мазилка от фасадата на жилищен блок в Асеновград, застрашавайки преминаващите граждани и паркираните в близост автомобили, научи Plovdiv24.bg от публикация на Meteo Bulgaria.



Прогнозите сочат, че вятърът ще започне да отслабва в ранните часове на утрешния ден, но ниските температури ще се запазят до Нова година.











За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.