|Ураганният вятър откъсна мазилка от блок в Асеновград
Силният вятър е откъснал големо парче мазилка от фасадата на жилищен блок в Асеновград, застрашавайки преминаващите граждани и паркираните в близост автомобили, научи Plovdiv24.bg от публикация на Meteo Bulgaria.
Прогнозите сочат, че вятърът ще започне да отслабва в ранните часове на утрешния ден, но ниските температури ще се запазят до Нова година.
