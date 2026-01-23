ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удължиха бедственото положение в Асеновград
Считано от днес (23.01.26 г., петък) бедственото положение се удължава с още 30 дни, т.е. до 21.02.26 г. (събота), включително, или до приключването на аварийно възстановителните работи (което от двете събития настъпи по-рано). Мярката е съгласувана с областния управител на област Пловдив.
Към настоящия момент водоснабдяването на територията на засегнатите квартали е възстановено, но съществува реална опасност от възникване на нова авария по същия водопровод.
Това налага преместване на трасето му в участък с приблизителна дължина от 400 м. С цел приоритетно стартиране и изпълнение на дейностите (изкопни работи, монтаж на тръбите, последващи насипни дейности) по проект "Авариен ремонт на съществуващ довеждащ водопровод Ф300 по ул. "Орфей“ и ул. "Матей Преображенски“, от ул. "Христо Ботев“ до общинска улица с ПИ: 00702.523.506, гр. Асеновград, общ. Асеновград“, се налага удължаване срока на обявеното бедствено положение.
