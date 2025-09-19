ИЗПРАТИ НОВИНА
Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
Автор: Диана Бикова 13:51
© Google
Безсрочни протести за връщането на маршрута на автобусна линия №1 от транспортната схема на Пловдив до село Труд започват жителите на населеното място. Първият протест е насрочен за тази неделя - 21 септември, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Хората ще се съберат в 15.00 часа до чешма "Гергана". От 15:00 до 16:00 ч. ще бъде затворено Карловско шосе до кръговото кръстовище за Строево. Иначе самият протест е с продължителност 3 часа.

Гражданите заявяват: "Общественият транспорт не е лукс, а право!" и настояват министърът на транспорта да дойде и да обясни лично защо според него проблемът "не съществува". 

Присъединете се – заедно можем да бъдем чути! - призовават инициаторите.

Още от сега е анонсирано, че протести ще има всяка неделя по същото време и на същото място.


Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 1 мин.
0
 
 
Хем искат в община Марица на ниският данък, обаче и градски транспорт да идва до тях? НАГЛОСТ!
+1
 
 
Другият път пак гласувайте да сте в отделна община.
+1
 
 
Да се присъдинят към Пловдив и да ходи гардски транспорт до там, не искат да плаща данъци в Пловдив , а искат от наще данъци да има транспорт. Много нагло
+2
 
 
Уважаеми селяни от село Труд, отидете пред кметството на селото или община Марица и искайте да ви осигурят обществен транспорт до град Пловдив. Вашите проблеми не са проблеми на град Пловдив. Община Марица или кмета на селото (който има правомощия) провежда конкурс или обществена поръчка за обществен транспорт - възлага го на спечелилия и ХОП имате транспорт до град Пловдив.
+2
 
 
Няма как Община Пловдив да обслужва село Труд от Община Марица . Ако се закрие Община Марица да ! Сега НЕ !!! Къде плащате данъци господа ????
-1
 
 
Значи, намират връзки и викат Борисов на терен. Той ще ги оправи, с 200.
+3
 
 
Няма логика градски транспорт да обслужва междуселищна линия. Правилното е да има автобус междуселищен до някоя от автогарите и от там с градски транспорт. Така, че коригирайте си протеста и не разваляйте празниците.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Още новини от Регионални новини:
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
10:41 / 15.09.2025
Над 600 певци показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал "П...
17:57 / 14.09.2025

