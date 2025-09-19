ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
Хората ще се съберат в 15.00 часа до чешма "Гергана". От 15:00 до 16:00 ч. ще бъде затворено Карловско шосе до кръговото кръстовище за Строево. Иначе самият протест е с продължителност 3 часа.
Гражданите заявяват: "Общественият транспорт не е лукс, а право!" и настояват министърът на транспорта да дойде и да обясни лично защо според него проблемът "не съществува".
Присъединете се – заедно можем да бъдем чути! - призовават инициаторите.
Още от сега е анонсирано, че протести ще има всяка неделя по същото време и на същото място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (9)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 1 мин.
0
преди 34 мин.
+1
преди 34 мин.
+1
преди 40 мин.
+2
преди 46 мин.
+2
преди 49 мин.
-1
преди 54 мин.
+3
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
10:41 / 15.09.2025
Над 600 певци показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал "П...
17:57 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS