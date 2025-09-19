Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото

© Google Безсрочни протести за връщането на маршрута на автобусна линия №1 от транспортната схема на Пловдив до село Труд започват жителите на населеното място. Първият протест е насрочен за тази неделя - 21 септември, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Хората ще се съберат в 15.00 часа до чешма "Гергана". От 15:00 до 16:00 ч. ще бъде затворено Карловско шосе до кръговото кръстовище за Строево. Иначе самият протест е с продължителност 3 часа.



Гражданите заявяват: "Общественият транспорт не е лукс, а право!" и настояват министърът на транспорта да дойде и да обясни лично защо според него проблемът "не съществува".



Присъединете се – заедно можем да бъдем чути! - призовават инициаторите.



Още от сега е анонсирано, че протести ще има всяка неделя по същото време и на същото място.