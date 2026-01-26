ИЗПРАТИ НОВИНА
Този път до Пловдив няма да бъде затварян
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00
©
Пътят Куклен – Брестник остава отоврен в понеделник, 26 януари. Това съобщиха от администрацията на община Куклен.

​С цел внасяне на яснота и избягване на подвеждаща информация, информираме жителите на общината:

​В понеделник пътната отсечка между село Брестник и град Куклен няма да бъде затваряна.

​Към момента движението ще се извършва без ограничения. Фирмата изпълнител и Областно пътно управление – Пловдив работят по финализиране на плановете за временна организация.

​Община Куклен ще уведоми своевременно гражданите веднага щом има официално потвърдена дата за начало на ремонтните дейности и график за промени в трафика.

 Призоваваме Ви да се доверявате само на информация, публикувана на официалната страница на Общината, за да избегнете спекулации.







0
 
 
Тук важи с пълна сила,развали къща-направи колиба.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

