Този път до Пловдив няма да бъде затварян

© Пътят Куклен – Брестник остава отоврен в понеделник, 26 януари. Това съобщиха от администрацията на община Куклен.



​С цел внасяне на яснота и избягване на подвеждаща информация, информираме жителите на общината:



​В понеделник пътната отсечка между село Брестник и град Куклен няма да бъде затваряна.



​Към момента движението ще се извършва без ограничения. Фирмата изпълнител и Областно пътно управление – Пловдив работят по финализиране на плановете за временна организация.



​Община Куклен ще уведоми своевременно гражданите веднага щом има официално потвърдена дата за начало на ремонтните дейности и график за промени в трафика.



Призоваваме Ви да се доверявате само на информация, публикувана на официалната страница на Общината, за да избегнете спекулации.