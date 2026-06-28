Тежък пътен инцидент е възникнал днес в участъка между град Карлово и град Баня, съобщават шофьори в социалните мрежи. При сблъсък между два леки автомобила е пострадал сериозно единият от шофьорите, който е транспортиран по спешност към болнично заведение в град Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден в следобедните часове. По първоначална информация, ударът е бил изключително силен, причинявайки значителни материални щети по двата автомобила. Единият от водачите е бил затиснат в купето, като се е наложила намесата на екипи на Пожарна безопасност и защита на населението, които са използвали специализирана техника, за да го освободят.

Тежко пострадалият водач е откаран в УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, където му се оказва спешна медицинска помощ. Неговото състояние се оценява като сериозно. Информира се и за други леко пострадали лица, но без опасност за живота.

На мястото на инцидента са пристигнали екипи на Пътна полиция, които са извършили оглед на местопроизшествието. Започнато е досъдебно производство, в рамките на което ще се изясняват точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата. Сред основните версии са несъобразена скорост, неправилно изпреварване или отвличане на вниманието.

Този инцидент е поредното доказателство за високата опасност на отсечката Карлово - Пловдив, известна като една от най-прокълнатите пътни артерии в цялата област. Трасето се характеризира с интензивен трафик, остри завои и ограничена видимост, което в комбинация с несъобразена скорост и рисково шофиране, често води до трагични последици.

Катастрофата предизвика вълна от възмущение и притеснение в социалните мрежи. Много хора изразяват своята ненавист към този пътен участък, описвайки го като "жива морга“. Потребителите споделят свои страхове и нежелание да пътуват по този път, независимо дали са зад волана или като пътници.