ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Стартира процедура по премахване на изоставени автомобили в Асеновград
В рамките само на няколко дни, предупредителни уведомления са поставени на повече от 30 коли. Акцията продължава с постоянен срок, като целта е освобождаване на общинските терени, заети от неизползваеми автомобили. Екип от "Инспекторат, паркинги и гаражи“, ръководен от управителя, направи обходи на ключови места в града.
Времето, предоставяно на собствениците, да премахнат колите, които не са в движение, е 3 месеца. Правилото е регламентирано в измененията на наредба, приета от местния парламент през тази година.
Община Асеновград вече има сключен договор с фирма, която ще премахва изоставените автомобили, чиито собственици не са се съобразили с поставеното писмено уведомление и не са го изпълнили.
Обходите и огледите на служителите от Дейността за констатиране на подобни коли продължават, без краен срок. Община Асеновград благодари на гражданите за активността и призовава хората да продължават да подават сигнали за изоставени автомобили – с точно местонахождение.
Целта е със съвместни усилия между служители и общество градът да стане по-чист и подреден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на Хисаря: Наредихме се до европейски курорти от ранга на ...
17:11 / 11.09.2025
Мечка и малките й слязоха в района на водопад "Сучурум" в Карлово...
17:18 / 10.09.2025
Хиляди се събраха по площадите на Маноле и Крислово
22:30 / 09.09.2025
Продължава липсата на пътна маркировка и мантинели в участък от п...
18:58 / 09.09.2025
Камери наблюдават съблекалните на популярен плаж до Пловдив?
07:26 / 11.09.2025
Двама са в болница след ПТП в Пловдивско, води се разследване
12:08 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS