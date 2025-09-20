ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спряха електричеството над Асеновград, 9 екипа се борят със стихията
С пламъците се борят 9 екипа на пожарната. Очаква се в гасенето да се включат и доброволци. Няколко пожарни автомобила са разположени на пътя към гората. Към селото гасенето на пламъците се осъществява на ръка без автомобили заради стръмен терен.
Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб, съобщава Нова.
Затворен за движение е пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан. Причината е, че пожарът се разраства и е достигнал пътната артерия.
