|Землището над Асеновград гори
Огънят се е разпространил на голям фронт, но към момента няма опасност за населеното място, съобщиха за БНТ от противопожарната служба в Асеновград.
Огнеборци от Асеновград и Пловдив са на терен, като целта е да не се допусне пламъците да обхванат и горски масив. В гасенето участват и горски служители.
От Община Асеновград обявиха, че при необходимост, на терен ще бъдат изпратени и представители на доброволно формирование "Асеневци".
