© виж галерията Ул. "Асен Карастоянов“ в Асеновград става еднопосочна. Промяната вече е в сила, съгласно изготвения и одобрен Генерален план за организация на движението (ГПОД). На тази улица се намира и входът на ОУ "Петко Каравелов“.



Еднопосочното преминаваме касае участъка от кръстовището между ул. "Хан Аспарух“ и "Асен Карастоянов“ до кръстовището с ул. "Александър Стамболийски“ (т.е. забранено е влизането откъм главната улица).



Във връзка с изменението, са изпълнени всички условия за организация на движението, като са поставени необходимата сигнализация и пътни знаци. Контрол по спазване на правилата, съгласно компетенциите, ще упражняват полицейски служители.