|Сериозна промяна в Асеновград
Еднопосочното преминаваме касае участъка от кръстовището между ул. "Хан Аспарух“ и "Асен Карастоянов“ до кръстовището с ул. "Александър Стамболийски“ (т.е. забранено е влизането откъм главната улица).
Във връзка с изменението, са изпълнени всички условия за организация на движението, като са поставени необходимата сигнализация и пътни знаци. Контрол по спазване на правилата, съгласно компетенциите, ще упражняват полицейски служители.
