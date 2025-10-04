Район "Тракия" с най-цветното бягане днес

© Днес кметът на "Тракия" Георги Гатев кани на "Цветен маратон“. Събитието ще се проведе в сърцето на района. Сборният пункт за получаване на стартови номера е от 9:30 часа на адрес: бул. "Освобождение“ 159, спирката на "Томов Плаза“, а официалният старт ще бъде даден в 10:00 часа.



Участниците ще пробягат по 3-километров маршрут по бул. "Освобождение“ 159 до магазин "DECATHLON“ – бул. "Освобождение“ 43А. Трасето ще бъде изпълнено с цветни зони, усмивки и настроение. Всяка стъпка ще бъде съпроводена с емоции, много смях и незабравими спомени.



Напомняме на всички участници да си носят предпазни или слънцезащитни очила.



Какво очаква участниците:



• 3 км лек маршрут, подходящ за всички възрасти;



• цветни зони с изненади;



• много смях, положителни емоции и семейна атмосфера;



• фото моменти и цветни изненади.



"Цветният крос е не просто спортно събитие – това е празник за цялото семейство. Радваме се, че именно Район "Тракия“ ще бъде домакин на толкова пъстро и позитивно начинание“, споделят организаторите.