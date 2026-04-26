Преди близо 48 часа Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалния списък с имената на народните представители, които ще съставят 52-ото Народно събрание. Изборните резултати от вота на 19 април очертават нова политическа реалност, в която коалиция "Прогресивна България“ разполага с мнозинство от 131 депутати. Plovdiv24.bg представя поименно 11-имата депутати, които ще представляват Пловдив-област в следващия парламент.
17 МИР - Пловдив-област
"Прогресивна България": Иван Лалов, Йордан Йовчев, Галин Дурев, Димитър Балев, Петър Янков, Павлина Ковачева, Стефан Цанков, Иван Мавродиев
ГЕРБ-СДС: Цвета Караянчева
ПП-ДБ: Йордан Иванов
"Възраждане": Кръстьо Врачев
Крайни резултати
Централната избирателна комисия публикува крайните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-област.
"Прогресивна България" – 54,39%
ГЕРБ-СДС – 11,74%
ПП-ДБ – 7,51%
"Възраждане" – 4,03%
"БСП – Обединена левица" – 3,84%
МЕЧ – 3,56%
"Величие" – 3,52%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,85%
ДПС – 2,53%
"Сияние" – 2,45%
"Има такъв народ" – 0,7%
