Преди близо 48 часа Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалния списък с имената на народните представители, които ще съставят 52-ото Народно събрание. Изборните резултати от вота на 19 април очертават нова политическа реалност, в която коалиция "Прогресивна България“ разполага с мнозинство от 131 депутати. Plovdiv24.bg представя поименно 11-имата депутати, които ще представляват Пловдив-област в следващия парламент.

17 МИР - Пловдив-област

"Прогресивна България": Иван Лалов, Йордан Йовчев, Галин Дурев, Димитър Балев, Петър Янков, Павлина Ковачева, Стефан Цанков, Иван Мавродиев

ГЕРБ-СДС: Цвета Караянчева

ПП-ДБ: Йордан Иванов

"Възраждане": Кръстьо Врачев

Крайни резултати

Централната избирателна комисия публикува крайните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-област.

"Прогресивна България" – 54,39%

ГЕРБ-СДС – 11,74%

ПП-ДБ – 7,51%

"Възраждане" – 4,03%

"БСП – Обединена левица" – 3,84%

МЕЧ – 3,56%

"Величие" – 3,52%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,85%

ДПС – 2,53%

"Сияние" – 2,45%

"Има такъв народ" – 0,7%