Община Асеновград ще отбележи тържествено 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия, с богата програма на централния площад в града. Празничните събития ще започнат точно в 11:00 ч. с официален ритуал по издигане на националния флаг.

Акцент в честването ще бъде празничният концерт на децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) "Васил Левски“. Малките таланти и техните ръководители са подготвили специална продукция, включваща звучни български народни песни и красиви танци, съобщиха от пресцентъра на общината за Plovdiv24.bg.

Фолклорната част на програмата ще започне в 11:10 ч. веднага след официалната церемония. Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на магията на родното изкуство и традиционните български хора.