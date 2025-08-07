Правила за ползване логото на Биосферен парк "Червената стена"

© Община Асеновград и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив отправят покана към желаещите да станат партньори на Биосферен парк "Червената стена“. Припомняме, че беше проведен конкурс за лого, а победителят е дама - родом от Асеновград.



Вече са разработени и официалните правила за използване на търговската марка, които дават възможност на местни производители и организации да се присъединят към мрежата от партньори на парка. Логото е автентично и може да бъде приложено върху различни стоки и ползвано от услуги, като символ на качество, устойчивост и принадлежност към уникалната природна и културна територия на асеновградския регион.



Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които извършват дейност на територията на община Асеновград и нямат нарушения на екологичното законодателство.



Сред тях са производители на земеделска продукция, храни, напитки, козметика, текстил, мебели, занаятчийски изделия, собственици на туристически обекти, хотели, къщи за гости, ресторанти, здравни и спа услуги, читалища, културни институции, образователни центрове, творци и екскурзоводи.



Партньорството с Биосферен парк "Червената стена“ предоставя редица ползи – одобрените кандидати получават официален сертификат, пълен графичен пакет с логото и правото да го използват в продължение на 5 години. Те се включват в обща промоционална мрежа, повишават разпознаваемостта на своите продукти и услуги и подчертават автентичния им произход.



Търговската марка на парка гарантира съответствие със стандарти, свързани с опазване на природата, културното наследство и устойчивото развитие. Партньорството може да улесни участието в национални и европейски програми за развитие. Подготвена е и изненада – малък жест към първите 100 одобрени кандидати.



Те ще получат и специална табела с надпис "Партньор на Биосферен парк Червената стена“. Целта на инициативата е да съхрани културното наследство на Асеновград и общината и да популяризира до колкото може по-широка аудитория името на защитената природна зона.



Правилата за използване на логото са разработени по проект "Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк "Червената стена“ чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО с бенефициент РИОСВ – Пловдив. Пълният текст на ръководството и необходимите документи за кандидатстване са достъпни на официалния сайт: www.chervenatastena.com в секция "Търговска марка“.