Тежко денонощие за огнеборците в страната. Един човек загуби живота си, а петима други са ранени при поредица от пожари през изминалите 24 часа. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на МВР.

Най-тежкият инцидент е регистриран в град Садово, област Пловдив. При пожар в къща на място е загинал 52-годишен мъж.

Огънят е засегнал и двама възрастни обитатели на имота – мъж на 83 г. и жена на 81 г., които са пострадали и незабавно са транспортирани в болница за оказване на медицинска помощ. Пламъците са ликвидирани от два противопожарни автомобила на регионалната дирекция в Пловдив.

Пожарните екипи в страната са реагирали и на други сериозни произшествия с пострадали:

София, кв. "Лозенец“: Пожар избухна в изоставена къща с дървена конструкция. При инцидента са пострадали двама мъже (на 63 и 43 години), които са вдишали токсични газове и са получили леки изгаряния. Стихията е овладяна от пет пожарни автомобила.

с. Ведрина, община Добричка: 31-годишен мъж е пострадал, след като трактор се е запалил в землището на селото. В потушаването на огъня са се включили три пожарни автомобила от дирекциите в Добрич и Варна.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на общо 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара.

Освен с гасене на пожари, огнеборците са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции (5 при катастрофи, 35 за техническа помощ и 2 за оказване на помощ на граждани). Към службите са подадени и 13 лъжливи повиквания.

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