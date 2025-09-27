ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредна продажба след фалит в Пловдивско
Имотите се намират в село Старосел, местност Драганчов дол. Сумата е по-ниска от посочената преди няколко месеца в обява за продажба, за която Plovdiv24.bg ви информира.
Площта, на която е разположена кравефермата, е 11 405 кв.м., а 3000 кв. м е фуражният цех. Продажбата е сила от 6 октомври до 6 ноември.
В кравекомплекса има едноетажна селскостопанска сграда, сеновал, силажна яма, торова площадка и фуражни кухни. Фермата е оборудвана за отглеждане на 100 крави.
В тази връзка за 205 000 лева се продава и зоотехническо оборудване за доене на крави; 2 броя системи за отстраняване на оборски тор и изгребване с фрикционен прът; смесителна станция; електрическа помпена станция; сепаратор за каша модел "ROTA 2000"; преносима (подвижна) ограда за напълно отварящо се торище; помпена станция сепаратор на натоварване.
Собственик на имотите е едноличният търговец Диляна Маврова. Върху тях има наложени тежести и осем възбрани. Продажбата ще се проведе от 1 август до 1 септември.
Задатъкът е 10 % от началната цена на недвижимия имот. Офертите на желаещите се предават в запечатан плик, като не трябва да са по-ниски от исканата сума, както и да не надвишават 30% от нея.
