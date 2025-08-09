Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести

© Продължаващата транспортна криза в най-голямото село в южна България - село Труд навлиза в нов етап. Жителите на населеното място, които от години настояват за по-добра транспортна свързаност с гр. Пловдив, обявяват готовност за безсрочни протести.



В момента маршрутната линия между селото и града се движи на големи интервали от по няколко часа, което според местните жители означава, че на практика автобусен транспорт почти няма. Село Труд е сред най-големите в региона – с население от над 5000 хиляди души – и се намира само на няколко минути от Пловдив. От сдружение "Бъдеще за село Труд“ поставят въпроса – от кого точно: транспортната фирма, общината и държавата, очакват висенето с часове по спирките да се счита за нещо нормално, особено при наличието на толкова близка и оживена градска зона.



Освен че е едно от най-големите села в общината и България, Труд има стратегическо местоположение – близо до основни пътни артерии и с потенциал да бъде важен транспортен възел за региона. Въпреки това, редовният обществен транспорт липсва, а жителите разчитат основно на лични автомобили или нерегламентирани превозвачи.



По данни на сдружението, ситуацията остава без промяна въпреки сигналите към държавните институции. Според организацията, липсата на действия от страна на Министерството на транспорта и община Марица води до институционален застой. Представители на сдружението посочват, че кметът на общината не е предприел стъпки за осигуряване на финансиране на по-качествена транспортна услуга дори краткосрочно, включително и след създаването на експертна комисия към Областната управа.



В подкрепа на исканията на жителите вече е проведена и подписка, в която са се включили хиляди. Подписката е внесена в институциите, но към момента няма конкретни предприети действия. Каузата получава и подкрепа и от местния бизнес, който вижда в липсата на редовен транспорт пряка пречка за достъпа на работници и клиенти.



Жителите на селото твърдят, че често чакат с часове на спирките. С наближаването на учебната година проблемът се задълбочава.



По информация от организаторите, до края на месеца ще бъде обявена официална дата за начало на първия от серията безсрочни протести. Те предупреждават, че действията ще ескалират, ако не се предприемат спешни мерки.