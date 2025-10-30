ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родопско селце
Екипите ще работят всеки делничен ден от 8:00 часа до 17:00 часа. По време на дейностите по почистване пътят няма да бъде затворен, но движението ще бъде затруднено.
Шофьорите се призовават да предвидят повече време за пътуване, да спазват въведените ограничения и да следват пътните знаци.
От община "Родопи“ се извиняват за причиненото неудобство и благодарят за разбирането!
