Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
Автор: Ивет Калчишкова 11:09Коментари (0)2207
82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков е убил 23-годишния си внук, носещ същото име, с незаконна пушка в ранните часове в събота, научи Plovdiv24.bg от свои източници. 

Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 часа през нощта. 

Хора от селото описват момчето като добро и неконфликтно. Работил като охрана в съседно село и не употребявал наркотици. 

Младият мъж е и първата жертва. Той е спял, когато възрастният мъж го е прострелял. Не е имало скандал между тях. Съседите не са чули изстрелите от оръжието. 

Според наши източници бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото поделение, а след това се е занимавал с животновъдство.

Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред. 

Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа. 

Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа. 

След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си.

Кметът на село Поповица Веска Мирчева потвърди пред репортер на Plovdiv24.bg за случилото се.


24.11.2025 Първи подробности за трагедията с три жертви край Пловдив
24.11.2025 Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби в пловдивско село






Първи подробности за трагедията с три жертви край Пловдив
10:01 / 24.11.2025
Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби ...
09:48 / 24.11.2025
Деца тормозят жителите на пловдивско село с опасни пиратки!
19:24 / 22.11.2025
Завоят на смъртта край Пловдив: Хората искат решение!
14:57 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много ...
09:24 / 21.11.2025
Втори ЧСИ дава консервна фабрика до Пловдив за продан
19:33 / 20.11.2025

