© виж галерията Екипът на Градската библиотека в Асеновград реализира проект "Изграждане на дигитален клуб в Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ – Асеновград“, насочен към повишаване на дигиталната грамотност и насърчаване на ученето през целия живот сред различни групи от населението. По повод официалното откриване беше проведена пресконференция, на която специален гост бе зам.-кметът на община Асеновград инж. Петър Петров.



Основната цел на проекта е създаване на достъпна, модерна и приобщаваща среда за:



• развитие на базови и надграждащи дигитални умения;



• подкрепа на възрастни хора, учащи, безработни и социално уязвими групи;



• улесняване на достъпа до електронни услуги и online ресурси;



• намаляване на дигиталното неравенство.



В рамките на проекта е изграден Дигитален клуб, оборудван с модерна техника и софтуер, който предоставя:



• възможности за обучение, самообучение и индивидуални консултации;



• подкрепа при работа с компютри, интернет и електронни платформи;



• пространство за образователни инициативи, практически занимания и групови обучения.



Оборудването на клуба включва 10 компютърни станции с бюра и ергономични столове, интерактивен дисплей, мултифункционално устройство и принтер. Осигурен е широколентов интернет. Дейностите в Дигиталния клуб ще се осъществяват с подкрепата на наставник, който ще съдейства при ориентирането в обученията и използването на електронните платформи. Той ще подпомага всички, които имат нужда от подкрепа –



по-възрастни хора, лица в неравностойно положение, хора без опит за работа с технологии, както и всеки, който иска да направи първите си стъпки в дигиталния свят.



Със съдействието на Агенцията по заетостта се предоставят ваучери за обучение за придобиване на базови и средни дигитални умения, а по ПРЧР 2021 г. – 2027 г. са разработени програми и за напреднали с високоспециализирани дигитални умения. За организиране на обучения от 20 души са закупени 10 маси, на които ще бъдат поставяни лаптопи, които библиотеката притежава. За удобство и комфорт на потребителите и възможност за неформално общуване, по проекта са осигурени два дивана, маси и етажерки и бюро за наставника.



Дигиталният клуб отвори врати на 02.02.26 г. (понеделник) и всички услуги са безплатни за посетителите. Той дава хоризонти към дистанционно обучение, нови знания, повишаване на квалификацията и по-добри възможности за реализация – независимо от възраст, опит или социален статус. Работното време е всеки делничен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. Общата стойност на проекта е в размер на 23 504,09 евро, а периодът на изпълнение е от 10.12.25 г. до 30.06.27 г. Дигиталният клуб е изграден по Процедура BG-RRP-1.024 "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по Компонент "Образование и умения“, инвестиция "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Проектът се реализира с финансова подкрепа от Европейския съюз (ЕС) - NextGenerationEU.



Реализирането на проекта допринася за утвърждаването на библиотеката в Асеновград, като съвременен информационен и образователен център. Читалнята, в която е изграден Дигиталният клуб, ще продължи да осъществява своята дейност. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ – Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз или МТСП.