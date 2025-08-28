Още една извънредна ситуация в Пловдивска област!

© Екипи от противопожарната служба в Хисаря, Пловдив и Карлово, както и Доброволното формирование Хисаря, служители от Държавно горско предприятие и земеделци от района работят по потушаване на пожар, който гори в землището между Старо Железаре и град Хисаря.



Полагат след всички усилия пожарът да бъде локализиран, но въпреки това той вече преминава в залесени територии. Призоваваме ви да бъдете бдителни и внимателни, категорични са от община Хисаря.