Огромен проблем в Асеновград
Автор: Вили Ташева 11:59
© Фейсбук
Асеновград и днес остава без вода в кварталите "Изток", "Запад", "Баделема", "Чинара", "Свети Георги" и Централна градска част, съобщават от общината. 

Причина за безводието е нова авария на напорен водопровод на ул. "Орфей" №3, съобщават от Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив. От ведомството уточняват, че екипите на ВиК - Асеновград незабавно са започнали работа на място, като не посочват точен час за отстраняването й. 

Припомняме, че през вчерашния ден вода нямаше в целия град, заради спукан довеждащ водопровод от Помпена станция Лаково. По-късно от дружеството съобщиха, че обстановката се е усложнила. След отработване на първоначалната авария е възникнала нова - в непосредствена близост, като екипи на ВиК дружеството са работили до полунощ за отстраняването й. 

Ръководителят на ВиК - Асеновград благодари на гражданите за търпението.







Статистика: