Огромен проблем в Асеновград
Причина за безводието е нова авария на напорен водопровод на ул. "Орфей" №3, съобщават от Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив. От ведомството уточняват, че екипите на ВиК - Асеновград незабавно са започнали работа на място, като не посочват точен час за отстраняването й.
Припомняме, че през вчерашния ден вода нямаше в целия град, заради спукан довеждащ водопровод от Помпена станция Лаково. По-късно от дружеството съобщиха, че обстановката се е усложнила. След отработване на първоначалната авария е възникнала нова - в непосредствена близост, като екипи на ВиК дружеството са работили до полунощ за отстраняването й.
Ръководителят на ВиК - Асеновград благодари на гражданите за търпението.
