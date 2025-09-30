ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават движението по пътя Михалково - Кричим
През останалото време - след 17 ч. в делничните дни и в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват и трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.
Припомняме, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропаднала е цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента за движение е подкопана и е с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км.
След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по ЗОП за проектиране и строителство и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък. Проучвателно-проектантски работи и строителство са възложени на "Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от "Строл – 1000“ АД. Строително–монтажните работи за укрепване и възстановяване на пътя стартираха в средата на август.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
