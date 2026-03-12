Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес беше открита строителната площадка, с която се даде старт на реализацията на дългоочаквания проект за обект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградата на Народно читалище "Пробуда-1912 г.“ в гр. Кричим, община Кричим, включително подобект "Фотоволтаична инсталация 10,8 kWp за собствени нужди“  по сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Кричим Споразумение № РД-02-30-1459/08.10.2024 г. за финансова подкрепа на стойност 5 598 200 лева с ДДС или 2 862 314,21 €.

Стойността на строителните работи е 5 490 033,24 лв. с ДДС или 2 807 009,42 €. Срокът за изпълнение на договорените СМР е 540 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.

На събитието присъстаха и заместник-кметът на община Кричим Златка Маринова, представители на културната институция, а Отец Мирослав Коларов от местния храм "Св. Св. Козма и Дамян" благослови начинанието.

Припомняме, че Община Кричим спечели проект за обновяването на Народно читалище "Пробуда-1912“. След одобрение на инвестиционния проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградата на Народно читалище "Пробуда-1912“, гр. Кричим“, беше осигурено финансирането и подписано Споразумение между Община Кричим и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Очакваният резултат е, след приключването на проекта читалищната сграда да разполага и с най-модерно оборудвания и реновиран голям посетителски салон, обособена зона за музейна сбирка, осигурен достъп за трудно подвижни лица, както към салона, така и до библиотеката, а всичко това ще направи читалището още по-желано и любимо място за малки и големи любители на българските традиции, обичаи и културно наследство.

Относно благоустрояването на ул. “Никола Вапцаров" в участъка от ул. “Витоша" до бул. “Тракия" Община Кричим има сключено споразумение с МРРБ за 493 хил. лв., с които улицата ще бъде обновена.