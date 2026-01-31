© виж галерията Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи наградите на най-добрите винари. Той пожела на всички най-вече здраве и сили, за да може никога да не се отказват по пътя към своите цели и дълги години да им е все толкова пивко домашното вино. Благодари на майсторите винари, че събират хората заедно всяка година на този празник. Кметът сподели радостта си, че по-възрастните винари предават своите умения, знания и майсторлък на синовете и внуците си и така съхраняват традицията жива и тя се обогатява с всяко следващо поколение. Тази година за призовите позиции в класацията се бориха рекорден брой проби – точно 199.



Големият победител, който получи признанието на експертната комисия и си заслужи I място в конкурса "Най-добро домашно вино“ от реколта 2025 г., организиран от община Асеновград за 34-ти път, е асеновградчанинът Мюмюн Мурад – с вино от сорт Мавруд. Наградата от 400 лв. и дървена бъчва му бе връчена лично от д-р Грудев.



Ето и кои са имената на останалите, отличили се с безупречните си умения на домашни винопроизводители.



Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от асеновградския регион:



II място – Иван Кундев от Асеновград – с вино от сорт Марвуд



III място – Атанас Енков от Асеновград – с вино от сорт Мерло



Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от населено място, извън община Асеновград:



I място – Костадин Колев от с. Марково – с вино от сорт Сира



II място – Янко Янков от Първомай – с вино от сорт Мавруд



III място – Йорданка Печева от с. Богданица – с вино от сорт Рубин



Категория "БЕЛИ ВИНА“:



I място – Костадин Домбов от Перущица – с вино от сорт Тамянка по Мускат по Алиготе



Категория "РОЗЕ“:



I място – Георги Бараболов от Куклен – с вино от сорт Розе



Категория "ПЛОДОВИ ВИНА“:



I място – Георги Филипов от Асеновград - с малиново вино



Специални награди:



"Никола Македонски“ – за "Най-добър домашен мавруд“: Мюмюн Мурад от Асеновград - с вино от сорт Мавруд



"Ротари клуб - Асеновград“ – за "Най-млад финалист в конкурса“: Георги Георгиев от Асеновград – с вино от сорт Мавруд



Ресторант "Асеновец“ – за "Най-възрастен финалист в конкурса“: Димитър Павлов от Куклен – с вино от сорт Сира



*В категория "ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА ПЕЛИНИ“ няма награден финалист.



"Винария“ - 2026 г. в Асеновград и тази година се проведе в изключително емоционална обстановка. Победителите не скриха сълзите си от щастие и раздаваха на всички широки усмивки. Част от спечелилите дариха паричните си награди от общината за благотворителност - на Неделното училище в Асеновград. Събитието не премина и без всеобщото припомняне на клетвата на винарите. Специалният гост изненада за присъстващите бе обичаната от всички Роси Пейчева, която със своя ангелски глас отново остави без дъх присъстващите.