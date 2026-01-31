ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Асеновград връчи престижната награда винар № 1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:42
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи наградите на най-добрите винари. Той пожела на всички най-вече здраве и сили, за да може никога да не се отказват по пътя към своите цели и дълги години да им е все толкова пивко домашното вино. Благодари на майсторите винари, че събират хората заедно всяка година на този празник. Кметът сподели радостта си, че по-възрастните винари предават своите умения, знания и майсторлък на синовете и внуците си и така съхраняват традицията жива и тя се обогатява с всяко следващо поколение. Тази година за призовите позиции в класацията се бориха рекорден брой проби – точно 199.

Големият победител, който получи признанието на експертната комисия и си заслужи I място в конкурса "Най-добро домашно вино“ от реколта 2025 г., организиран от община Асеновград за 34-ти път, е асеновградчанинът Мюмюн Мурад – с вино от сорт Мавруд. Наградата от 400 лв. и дървена бъчва му бе връчена лично от д-р Грудев.

Ето и кои са имената на останалите, отличили се с безупречните си умения на домашни винопроизводители.

Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от асеновградския регион:

II място – Иван Кундев от Асеновград – с вино от сорт Марвуд

III място – Атанас Енков от Асеновград – с вино от сорт Мерло

Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от населено място, извън община Асеновград:

I място – Костадин Колев от с. Марково – с вино от сорт Сира

II място – Янко Янков от Първомай – с вино от сорт Мавруд

III място – Йорданка Печева от с. Богданица – с вино от сорт Рубин

Категория "БЕЛИ ВИНА“:

I място – Костадин Домбов от Перущица – с вино от сорт Тамянка по Мускат по Алиготе

Категория "РОЗЕ“:

I място – Георги Бараболов от Куклен – с вино от сорт Розе

Категория "ПЛОДОВИ ВИНА“:

I място – Георги Филипов от Асеновград - с малиново вино

Специални награди:

"Никола Македонски“ – за "Най-добър домашен мавруд“: Мюмюн Мурад от Асеновград - с вино от сорт Мавруд

"Ротари клуб - Асеновград“ – за "Най-млад финалист в конкурса“: Георги Георгиев от Асеновград – с вино от сорт Мавруд

Ресторант "Асеновец“ – за "Най-възрастен финалист в конкурса“: Димитър Павлов от Куклен – с вино от сорт Сира

*В категория "ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА ПЕЛИНИ“ няма награден финалист.

"Винария“ - 2026 г. в Асеновград и тази година се проведе в изключително емоционална обстановка. Победителите не скриха сълзите си от щастие и раздаваха на всички широки усмивки. Част от спечелилите дариха паричните си награди от общината за благотворителност - на Неделното училище в Асеновград. Събитието не премина и без всеобщото припомняне на клетвата на винарите. Специалният гост изненада за присъстващите бе обичаната от всички Роси Пейчева, която със своя ангелски глас отново остави без дъх присъстващите.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

