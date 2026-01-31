ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Община Асеновград връчи престижната награда винар № 1
Големият победител, който получи признанието на експертната комисия и си заслужи I място в конкурса "Най-добро домашно вино“ от реколта 2025 г., организиран от община Асеновград за 34-ти път, е асеновградчанинът Мюмюн Мурад – с вино от сорт Мавруд. Наградата от 400 лв. и дървена бъчва му бе връчена лично от д-р Грудев.
Ето и кои са имената на останалите, отличили се с безупречните си умения на домашни винопроизводители.
Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от асеновградския регион:
II място – Иван Кундев от Асеновград – с вино от сорт Марвуд
III място – Атанас Енков от Асеновград – с вино от сорт Мерло
Категория "ЧЕРВЕНИ ВИНА“ за винар от населено място, извън община Асеновград:
I място – Костадин Колев от с. Марково – с вино от сорт Сира
II място – Янко Янков от Първомай – с вино от сорт Мавруд
III място – Йорданка Печева от с. Богданица – с вино от сорт Рубин
Категория "БЕЛИ ВИНА“:
I място – Костадин Домбов от Перущица – с вино от сорт Тамянка по Мускат по Алиготе
Категория "РОЗЕ“:
I място – Георги Бараболов от Куклен – с вино от сорт Розе
Категория "ПЛОДОВИ ВИНА“:
I място – Георги Филипов от Асеновград - с малиново вино
Специални награди:
"Никола Македонски“ – за "Най-добър домашен мавруд“: Мюмюн Мурад от Асеновград - с вино от сорт Мавруд
"Ротари клуб - Асеновград“ – за "Най-млад финалист в конкурса“: Георги Георгиев от Асеновград – с вино от сорт Мавруд
Ресторант "Асеновец“ – за "Най-възрастен финалист в конкурса“: Димитър Павлов от Куклен – с вино от сорт Сира
*В категория "ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА ПЕЛИНИ“ няма награден финалист.
"Винария“ - 2026 г. в Асеновград и тази година се проведе в изключително емоционална обстановка. Победителите не скриха сълзите си от щастие и раздаваха на всички широки усмивки. Част от спечелилите дариха паричните си награди от общината за благотворителност - на Неделното училище в Асеновград. Събитието не премина и без всеобщото припомняне на клетвата на винарите. Специалният гост изненада за присъстващите бе обичаната от всички Роси Пейчева, която със своя ангелски глас отново остави без дъх присъстващите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
За още по-ниска цена продават фабрика в пловдивско село
08:39 / 31.01.2026
Започват да правят новия водопровод в Асеновград
11:33 / 28.01.2026
Готов е най-новият мост в Пловдивско
10:46 / 28.01.2026
Временна организация на движение във връзка с ремонтни дейности
08:32 / 28.01.2026
Община Карлово засилва контрола върху паркирането по тротоарите в...
09:45 / 27.01.2026
Този път до Пловдив няма да бъде затварян
07:00 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS