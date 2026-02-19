Община Асеновград вече има Viber канал само за младежи

© Община Асеновград вече има отделен информационен канал, предназначен изцяло за информирането на младите хора.



В него могат да се включат всички, които се интересуват от актуалните обяви за събития за младежи, конкурси и доброволчески инициативи, обучения, младежки програми, европейски, национални и местни възможности за ученици и студенти и много други проекти, дейности, идеи, анкети, покани и активности, свързани с младежта.



Viber каналът е място не само за младите хора от Асеновград, но и от България и света. Името му е "Младежки компас“.