ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Община Асеновград вече има Viber канал само за младежи
В него могат да се включат всички, които се интересуват от актуалните обяви за събития за младежи, конкурси и доброволчески инициативи, обучения, младежки програми, европейски, национални и местни възможности за ученици и студенти и много други проекти, дейности, идеи, анкети, покани и активности, свързани с младежта.
Viber каналът е място не само за младите хора от Асеновград, но и от България и света. Името му е "Младежки компас“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на община "Марица" говори за 10-20 милиона, без да знае, ч...
09:12 / 19.02.2026
След 3 взривени газови бутилки: Пловдивски пожарникари се натъкна...
09:52 / 16.02.2026
С конкурси за вино и мезета бе отбелязан Трифон Зарезан в Община ...
12:21 / 15.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те об...
12:04 / 14.02.2026
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е за...
11:46 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един е...
08:04 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS