|Община Асеновград се включва в "Седмицата на брака"
Предвидено е да бъде поставена инсталация за влюбени. Международната седмица на брака ще бъде отпразнувана с красив фото кът. Той ще бъде поставен във фоайето на Търговския център в Асеновград. Идеята на инсталацията е да създава настроение и да напомня, че трябва да раздаваме любов. Да обичаме, да сме щастливи, да сме заедно. Всеки ще има възможността в рамките на "Седмицата на брака“ да се снима напълно безплатно. Любовта ще остане запечатана във времето за всеки, който се потопи в атмосферата на специалното обособено място за снимки.
Община Асеновград кани всички жители и гости на града и населените места от района да посетят Търговския център. Вляво от централния вход, пред прекрасния фото кът, влюбени, семейства и дори приятели, ще имат възможността да увековечат своята обич един към друг. Снимките си може да изпращате ТУК: pr_asenovgrad@abv.bg , ако желаете да бъдат добавени към събрания дигитален албум и публикувани на Facebook страницата на общината: https://www.facebook.com/ObshtinaAsenovgrad.
Като придружаваща информация към фотосите напишете първото име на всяко от лицата на снимката и населено място по местоживеене. Изпращайки ги, авторите автоматично декларират, че снимките са тяхна собственост, а не са на трети лица, и се съгласяват с публикуването на фотосите в публичното пространство.
Oсвен всичко друго, общинската администрация е приготвила и изненади за 6 двойки, които през февруари отбелязват 50 години брак и са жители на община Асеновград. Тези семейства са официално поканени, за да бъдат поздравени лично от кмета на града д-р Христо Грудев. Той ще им поднесе своите пожелания и символични подаръци, в знак на уважение.
