|Обирът в казино до Пловдив: Заплашена е жена, маскираният е имал нож
На 14 август 2025 г., в с. Белозем, обл. Пловдив, към 2,40 часа, В.Г. влязъл в игрална зала - казино, където се намирала пострадалата 54-годишна жена. Тя работила като крупие и в това време била извадила от една от машините събраната сума от 500 лева. В.Г. се приближил към нея, облечен с черни дрехи, маска и ръкавици. Той заплашил с нож жената, взел парите и напуснал казиното. За случая бил подаден сигнал в полицията, като след проведени множество оперативно-издирвателни и процесуални действия В.Г. е установен на 3 септември 2025 г.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Днес, 5 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
