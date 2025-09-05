ЗАРЕЖДАНЕ...
|Маскиран заплаши с нож крупие и отне 500 лева
По случая било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, а в оперативните и издирвателни действия взели участие и служители от отдел "Криминална полиция“. Събраните първоначални данни насочили униформените към 39-годишния извършител, който вчера бил арестуван.
Мъжът е с регистрации в полицията и осъждан. Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия делото прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив.
