Маскиран заплаши с нож крупие и отне 500 лева

© След усилено разследване криминалисти от пловдивската дирекция на МВР разкриха и задържаха автор на грабеж. Работата започнала в средата на миналия месец, когато в РУ - Раковски постъпил сигнал, че в казино на обслужваната територия маскиран заплашил с нож крупието и отнел 500 лева.



По случая било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, а в оперативните и издирвателни действия взели участие и служители от отдел "Криминална полиция“. Събраните първоначални данни насочили униформените към 39-годишния извършител, който вчера бил арестуван.



Мъжът е с регистрации в полицията и осъждан. Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия делото прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив.