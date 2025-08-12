Нова акция в Асеновград за издаване на електронно здравно досие

© Екип на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив отново ще гостува в Асеновград, за да създава електронни здравни досиета. Услугата е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, стига да разполага със смартфон. Експертите ще насочват и показват на желаещите как да изтеглят приложението e-zdrave, като условието е всеки, посетил приемната, да предостави актуални e-mail и телефонен номер. Електронно здравно досие ще се издава само персонално – лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност.



Приложението дава възможност да се проследяват здравните осигуровки, ваксинациите, кръводаряванията, издадените медицински рецепти, получените направления и др. манипулации и прегледи на пациента. Родителите имат право да наблюдават статуса на децата си до навършване на пълнолетие, след което приложението автоматично се отделя от това, на родителското. Екипът на РЗИ – Пловдив ще обслужва граждани на 25.08.25 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 17:00 ч., без прекъсване. Мобилният кабинет ще бъде позициониран в сградата на община Асеновград - на II ет. в помещението на бившата банка, от централния вход вдясно.



На последната проведена приемна, повече от 260 жители на града и населените места в района получиха своите електронни здравни досиета безплатно. Всеки един от тях бе обслужен с внимание, като му се предостави достъп до личния му статус, по отношение на здравето. Кампанията се реализира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, със съдействието на община Асеновград. Акцията се проведе в рамките на два дни, като интересът към нея бе изключително висок. Поради множеството запитвания и към този момент, от страна на граждани, екипът отново ще гостува в община Асеновград.