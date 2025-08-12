ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Нова акция в Асеновград за издаване на електронно здравно досие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25Коментари (0)153
©
Екип на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив отново ще гостува в Асеновград, за да създава електронни здравни досиета. Услугата е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, стига да разполага със смартфон. Експертите ще насочват и показват на желаещите как да изтеглят приложението e-zdrave, като условието е всеки, посетил приемната, да предостави актуални e-mail и телефонен номер. Електронно здравно досие ще се издава само персонално – лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност.

Приложението дава възможност да се проследяват здравните осигуровки, ваксинациите, кръводаряванията, издадените медицински рецепти, получените направления и др. манипулации и прегледи на пациента. Родителите имат право да наблюдават статуса на децата си до навършване на пълнолетие, след което приложението автоматично се отделя от това, на родителското. Екипът на РЗИ – Пловдив ще обслужва граждани на 25.08.25 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 17:00 ч., без прекъсване. Мобилният кабинет ще бъде позициониран в сградата на община Асеновград - на II ет. в помещението на бившата банка, от централния вход вдясно.

На последната проведена приемна, повече от 260 жители на града и населените места в района получиха своите електронни здравни досиета безплатно. Всеки един от тях бе обслужен с внимание, като му се предостави достъп до личния му статус, по отношение на здравето. Кампанията се реализира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, със съдействието на община Асеновград. Акцията се проведе в рамките на два дни, като интересът към нея бе изключително висок. Поради множеството запитвания и към този момент, от страна на граждани, екипът отново ще гостува в община Асеновград.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Куриерска фирма достави много наркотици на турчин в Първомай
15:19 / 12.08.2025
Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково
17:37 / 10.08.2025
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
16:12 / 10.08.2025
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025
Производител в Пловдивско: Загубите ще бъдат между 100-120 лева н...
08:32 / 09.08.2025
Хотелска перла в едно от най-прекрасните пловдивски села няма про...
07:50 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронното записване в детските градини
Купа на България сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: