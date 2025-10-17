ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов протест на жители на села около Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:27
©
Временно ограничение на движението по повод протестни действия в село Труд ще има в неделя. Полицейски екипи ще осигуряват безопасността на движението и ще пренасочват трафика по време на заявени протестни действия от 16 часа.

Очаква се гражданско шествие да премине в двете посоки от събирателен пункт край чешма "Гергана“ - Карловско шосе - кръгово кръстовище с разклон за с. Строево.

До приключването на протеста моторните превозни средства ще се пропускат по обходен маршрут от жп прелез в с. Труд към същото кръгово кръстовище.

Хората искат редовен и сигурен транспорт до Пловдив, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път.


