|Нов модерен стадион ще бъде изграден в Първенец
Проектът предвижда пълна реконструкция на терена, включително изграждане на дренажна система, осветление и съпътстваща инфраструктура. На мястото на старата постройка ще бъде изградена модерна двуетажна сграда с съблекални, стаи за съдиите, лекарски кабинет и манипулационна, бани и санитарни помещения. Вторият етаж ще включва конферентна зала и кабинети за треньори.
В рамките на проекта ще бъдат изградени външна и вътрешна трибуна, паркинг за близо 100 автомобила и автобуси, нова лекоатлетическа писта с тартанова настилка с четири ленти, както и мини футболно игрище и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Съществуващият футболен терен ще бъде рекултивиран с тревна настилка и нова дренажна система, а стълбове за осветление ще позволят провеждането на тренировки и мачове и в късните часове.
Целта на проекта е да повиши физическата активност на децата, младежите и жителите на Първенец, както и да отговори на нуждите на футболен клуб "Спартак-Първенец“, в който са картотекирани над 60 деца.
Кметът на община "Родопи“ подчерта, че с реализацията на проекта ще се създадат условия за здравословен начин на живот не само за жителите на Първенец, но и за хората от близките населени места.
"След като през лятото на 2025 г. открихме нов спортен комплекс в Крумово, това е втори значим проект, с който развиваме спорта в нашата община. Благодаря на екипа ми за отличната работа“, заяви кметът Павел Михайлов.
За останалата част от средствата общината планира да кандидатства пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и пред банкови институции.
