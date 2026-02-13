ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов модерен стадион ще бъде изграден в Първенец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:20Коментари (0)464
©
Община "Родопи“ осигури финансиране от 1 113 625 евро за реконструкцията и модернизацията на стадиона в село Първенец. Средствата са част от проект по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. към Министерството на младежта и спорта, след подписан договор с министъра Иван Пешев. Общината ще съфинансира проекта с допълнителни 30%.

Проектът предвижда пълна реконструкция на терена, включително изграждане на дренажна система, осветление и съпътстваща инфраструктура. На мястото на старата постройка ще бъде изградена модерна двуетажна сграда с съблекални, стаи за съдиите, лекарски кабинет и манипулационна, бани и санитарни помещения. Вторият етаж ще включва конферентна зала и кабинети за треньори.

В рамките на проекта ще бъдат изградени външна и вътрешна трибуна, паркинг за близо 100 автомобила и автобуси, нова лекоатлетическа писта с тартанова настилка с четири ленти, както и мини футболно игрище и комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Съществуващият футболен терен ще бъде рекултивиран с тревна настилка и нова дренажна система, а стълбове за осветление ще позволят провеждането на тренировки и мачове и в късните часове.

Целта на проекта е да повиши физическата активност на децата, младежите и жителите на Първенец, както и да отговори на нуждите на футболен клуб "Спартак-Първенец“, в който са картотекирани над 60 деца.

Кметът на община "Родопи“ подчерта, че с реализацията на проекта ще се създадат условия за здравословен начин на живот не само за жителите на Първенец, но и за хората от близките населени места.

"След като през лятото на 2025 г. открихме нов спортен комплекс в Крумово, това е втори значим проект, с който развиваме спорта в нашата община. Благодаря на екипа ми за отличната работа“, заяви кметът Павел Михайлов.

За останалата част от средствата общината планира да кандидатства пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и пред банкови институции.







