Невероятен празник в голямо пловдивско село
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14Коментари (0)356
Над 300 певци и танцьори от три до над осемдесетгодишна възраст взеха участие в XXIII-ия национален събор за автентичен фолклор "От извора“ в Труд. Инициатор на форума е местното читалище "Светлина – 1929 г.“, а организатор и основен спонсор е Община Марица.

По традиция съборът започна от параклиса "Успение на Пресвета Богородица“ до паметника на Васил Левски. Съветникът и председател на настоятелството на читалището Красимир Минков поздрави всички от името на кмета на Община Марица Димитър Иванов и благодари за подкрепата на фестивала. Той подчерта, че възпитанието и поддържането на българските традиции са основата на нашия народ.

"За това и всяка година участниците на фестивала се множат. Благодарим на самодейците за тяхната отдаденост и упорит труд, както и на хората, отделяли време за читалищна дейност, работили за каузата им“, посочи Минков. Всички се хванаха на хорото, а след това под звуците на оркестъра тръгнаха на дефиле до площада пред читалището. Преди това спряха пред сградата на кметството в Труд, където кметът Спас Стайков поведе хорото. На сцената, пред която се бяха събрали жителите и гостите на фестивала, се качи експертът "Младежки дейности“ към Община Марица Тодор Ганчев, който откри фестивала от името на кмета Иванов.

"Желаем на всички участници автентичният фолклор на този площад да шества, да има много усмивки и радост. Нека докажат със своите изпълнения, че са достойни да представят читалищата си“, каза Тодор Ганчев. Приветствие към всички отправи и кметът на Труд Спас Стайков.

"Честит празник! Радвам се да видя толкова много хора, които са се събрали. Фестивалът е красив и пъстър. Истински празник на народната музика. Тази година сме повече от миналата и се надявам да ставаме все повече и повече. Искам да се радваме, събираме и веселим, както и да забравим злобата и омразата между нас. Нека бъдем сплотени!“ посочи от своя страна Спас Стайков.

Програмата откри колективът за автентичен и обработен фолклор към читалище "Светлина – 1929“ в Труд. Идеята на феста е да предаде на младите поколения обичта към народната музика и култура, като същевременно утвърждава значимостта на читалището като център на духовен живот в Труд. След това своите изпълнения представиха малчуганите от ДГ "Бисер“, детският танцов състав "Климентина“, дъщерята на певеца Наско Терзиев – Анелия, както и още формации от Община Марица и от страната.

За децата, присъстващи на фестивала организаторите бяха направили различни работилници със забавления.







