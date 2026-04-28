В Бенковски назрява сериозен проблем, който тревожи както родителите, така и местната власт – компрометираната конструкция на детската градина, в която ежедневно пребивават десетки деца. Напукани стени, падаща мазилка и постоянна влага поставят под въпрос безопасността на средата.

Сградата е построена през 1955 година, а днес по нея ясно личат конструктивни нарушения – пукнатини и изпадала мазилка. Според експерти това не е просто козметичен дефект, а сериозен проблем, свързан с влагата, повлиян от високите подпочвени води в региона. Част от щетите са прикрити с декоративни пана по препоръка на Регионална здравна инспекция, но това не решава проблема.

"По препоръка на РЗИ сме сложили пана, тъй като по стените, почти навсякъде има огромни дупки. Прикриваме недостатъците по стените, причинени от влагата. Навсякъде в долната им част мазилката е олющена. Това е свързано и с влагата, която децата дишат“, посочи директорът на ДГ "Елица“ Таня Цончева.

Родителите са силно притеснени от условията, в които децата прекарват по-голямата част от деня си. "В базата има доста дефекти, които оказват влияние върху децата и най-вече здравословно. Доста от тях имат алергии, провокирани от мухъл и влага, която се намира в детската градина. Моето дете е малко и условията тук застрашават неговото здраве“, споделя майка на малчуган. "Притеснени сме, защото децата прекарват по-голяма част от ежедневието си в детската градина. Те заслужават по-добри условия“, коментира родител. Въпреки недоволството от базата, семействата нямат алтернатива. "Ние живеем в селото. Доволни сме от екипа в детската градина. Смятам, че условията трябва да се подобрят“, допълват родителите.

От Община "Марица" посочват, че са правени многократни опити за решаване на проблема, но ремонтите не са достатъчни. Кметът Димитър Иванов подчерта, че от 2018 г. води кореспонденция с министерствата на образованието и науката и на финансите.

"От инженери-конструктори получихме решение, че сградата не подлежи на ремонти за укрепване. Определихме парцел, който е урегулиран. В момента разполагаме с работен проект. При неофициални разговори с Министерството на образованието ни бе подсказано да изберем изпълнител, за да може ако има остатък в бюджета, да получим финансиране за изграждане на нова детска градина, която отговаря на всички европейски и национални директиви. Имаме и избран изпълнител. Последното ни искане за осигуряване на средства от страна на държавата е от декември 2025 г. До момента не сме получили отговор от министерствата на образованието и на финансите“, посочи кметът. Той уточни, че са подготвени писма до новото правителство.

"Надяваме се, така както ние сме обявили, че децата са приоритет номер едно на Община "Марица", да са приоритет номер едно и на държавата, и да подкрепи Община "Марица" и жителите на Бенковски“, подчерта Иванов.

От своя страна кметът на Бенковски Тодор Босев посочи, че селото се разширява. "То се намира само на 8 км от Пловдив. Всички свободни парцели са заети. Строят се много нови къщи. Селото се разраства. В момента в детската градина са 56 деца, като имаме около 20 молби на чакащи деца. Сградата е строена 1955 г. До 1972 г. е била сезонна детска градина и след това става целодневна. Базата е морално остаряла. Условията, които са причинени от компрометираната конструкция и високите подпочвени води, не са добри и се нуждаем от нова детска градина“, уточни той.

Надеждите на местната общност са насочени към изграждането на нова, модерна и безопасна детска градина, която да осигури нормални условия за децата в Бенковски.

Кметът Димитър Иванов е категоричен, че ако държавните институции не отпуснат средства, общината ще премине към теглене на нов общински дълг и нова детска градина в Бенковски ще има.

"Сградата е с плитки основи, без избени помещения и с тавани на градоред, което води до постоянна влага, пропадане и разрушаване на мазилката. Независимо от извършените ремонти през годините, проблемите се задълбочават. Условията са нездравословни и опасни за децата.

Сградата не отговаря на изискванията на Наредба No 3 на МЗ от 2007 г. – липсват изолатор, физкултурен салон, административни помещения, а кухненският блок не покрива санитарните стандарти. Има издадени предписания от РЗИ – Пловдив да се предприемат мерки по осигуряване на сградни помещения, отговарящи на Наредбата.

В ДГ "Елица“ се обучават над 50 деца на възраст от 2 до 7 г., като през последните години се наблюдава ръст на раждаемостта. Липсата на яслена група възпрепятства връщането на младите родители на работа“, се посочва в последното писмо на Община Марица до министъра на образованието и науката от декември 2025 г.