Мария Караджова бе преизбрана за председател на Районния съд в Асеновград
Караджова има над 24 години юридически стаж, преминал изцяло в Районния съд в Асеновград. Кариерата ѝ започва през 2001 г. като редови съдия. През 2015 г. е назначена за заместник-председател на съда, а пет години по-късно поема ръководството му, първоначално като изпълняващ длъжността председател.
По време на изслушването си тя посочи като основен проблем в работата на съда недостатъчния брой работни помещения. Очаква се този въпрос да бъде решен с предстоящото преместване на Районния съд в Асеновград в нова административна сграда, предоставена за нуждите на институцията.
Кандидатурата на Караджова получи подкрепа от председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, както и от членовете на Висшия съдебен съвет Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска. Те подчертаха, че тя отговаря на законовите изисквания за поста и е магистрат с дългогодишна кариера, доказани професионални качества и утвърдени етични стандарти.
